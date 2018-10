Corpurile neinsufletite ale celor doi decedati in urma exploziei, femeia si copilul ei de patru ani, au fost scoase de sub daramaturi

Potrivit ofiterului de presa al IGSU, salvatorii au efectuat deblocarea si au scos de sub daramaturi cadavrele celor doua persoane. Este vorba de o femeie si copilul ei de patru ani. Si in aceste ore mai multi pompieri si salvatori lucreaza la fata locului.

Intre timp, autoritatile anunta ca o batrana de la etajul 15 e data disparuta, iar doi dintre raniti raman internati la spitalul de Urgenta.

Femeia, care impreuna cu fiul ei de patru ani a murit in explozia din sectorul Rascani era profesoara de limba romana la Universitatea Ion Creanga. Pe pagina de facebook a insitutiei este scris un mesaj de condoleante pentru rudele acesteia. Intre timp, prietenii femeii ne-au spus ca sotul victimei a ramas singur si are nevoie de ajutor. In momentul deflagratiei, toti impreuna se aflau in apartament, iar dupa bubuitura au ramas prinsi sub daramaturi.

Barbatul a fost salvat. Acum acesta incearca sa adune bani pentru a-si inmormanta sotia si copilul. Intre timp, locatarii blocului ne-au povestit ce au simtit cand s-a produs deflagratia.

Femeia de 32 de ani, in apartamentul careia s-a produs explozia a fost ranita si transportata la spitalul de Urgenta. Potrivit medicilor, ea este inconstienta.

Potrivit medicilor, doar doi din cei opt raniti raman internati la spital. Este vorba de un pompier si proprietara apartamentului unde s-a produs explozia. Ceilalti raniti au primit ingrijirile medicale necesare si au refuzat spitalizarea.