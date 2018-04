"Cortegiul" de tractoare si autospeciale promis de Lukasenco moldovenilor a ajuns din urma presedintelui belarus la Chisinau - VIDEO

Potrivit autoritatilor, tractoarele si autospecialele ar urma sa fie donate maine in cadrul vizitei lui Aleksandr Lukasenko la Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”. Lukasenko a mai promis fabrici noi in Moldova si specialisti moldoveni instruiti in Belarus.

Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a ajuns astazi intr-o vizita la Chisinau. Cortegiul a numarat in jur de 15 masini, iar deplasarea acestuia a blocat mai multe strazi. Ultima data Aleksandr Lukasenko a fost in tara noastra in 2014, la invitatia presedintelui de atunci, Nicolae Timofti.