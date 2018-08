Corturi anticanicula au fost instalate de salvatori in cinci cele mai aglomerate locuri din capitala. Acolo oamenii pot bea apa si primi ajutor medical daca au nevoie

Pentru a face mai suportabila caldura pentru cei care merg in oras, angajatii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta au instalat astazi mai multe corturi anticaniculare. Acestea au fost amenajate in cinci sectoare ale capitalei, precum si in raioanele Balti, Cahul si Comrat.

Oamenii se pot apropia aici intre orele 11:00 - 18:00, pot bea un pahar cu apa rece, se pot odihni pe acest pat sau solicita asistenta medicala primara. Specialistii atentioneaza ca in cazul in care aveti dureri de cap, ameteli sau slabiciune trebuie sa va adresati la medic.

Corturile vor functiona pana cand temperaturile vor cobora de 32 de grade. De joi in Nordul tarii vremea se va raci si va ploua cu descarcari electrice.