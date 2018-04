Corturile Silviei Radu au aparut deja in capitala. Primarul interimar, care ieri spunea ca isi va pune familia la treaba, a implicat la colectarea semnaturilor alte persoane: "O fac binevol" - VIDEO

“Un om deja a semnat. Inceputul este bun, zic eu.”

Era miezul zilei cand am observat cortul Silviei Radu de un verde aproape ca si cel folosit in toate campaniile de liberal-democrati. In interior am gasit un barbat care spune ca a venit in ajutor la rugamintea unui frate de al sau, angajat al preturii Ciocana.

ambianta

“O fac benevol. - Cum asa? - Pai imi ajut fratele. - Cine este fratele dvs? - Victor Toderascu. - Si el lucreaza la pretura Ciocana? - Da.”

Totusi, cei de la pretura de acolo ne-au spus ca nu au un asemenea angajat. Am incercat sa luam legatura cu Silvia Radu, dar aceasta nu ne-a raspuns la apeluri. Ieri, primarita spunea ca nu va investi bani in campanie, asa cum a facut-o la prezidentiale, intrucat lumea deja o cunoaste.

Intre timp, din cei trei care au anuntat ca vor sa candideze independent, au ramas doi. Maia Laguta ne-a spus astazi ca se retrage, intrucat e sigura ca nu va reusi sa colecteze tocmai 10 mii de semnaturi.

Sergiu Tofilat este plecat din tara, insa prietenii acestuia sustin ca va reveni in cateva zile si abia atunci se va apuca sa adune semnaturile necesare. Termenul limita de depunere a actelor pentru inregistrarea candidatlor la functia de primar este 19 aprilie. Alegerile noi in Chisinau vor avea loc pe 20 mai, dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia. Urmatorul primar se va afla in functie timp de un an.