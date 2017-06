Costume de muschetari, roboti si rochii, toate au fost acute din pahare din plastic, folie de aluminiu si ziare - VIDEO

Micuta Delia, abia de poate pasi singura. Astazi, ea a purtat o vestimentatie deosebita. A fost ajutata de mama ei ca sa-si duca rochia grea.

“Suntem regina curcubeului…”



A fost urmata de un muschetar, care tinea strans in mana o sabie din lemn. Avea palarie, un scut si o mantie, toate confectionate din pahare de plastic. Cateva fetite s-au deghizat in albini.





Acest baiat a fost greu de recunoscut, in costum de robot. Tatal lui spune ca a muncit multe nopti pentru vestimentatia fiului.

Si Amelia a aparut ca o adevarata diva pe covorul rosu, fiind deghizata intr-o papadie. Si-a creat costumul din ziare.

Emotionati, unii pici nu au mai recitat poeziile, asa ca parintii au fost nevoiti sa le ia locul.

Idea, organizarii unei parade a costumelor din materiale reciclabile, apartine directoarei gradinitei.

La finalul evenimentului copiii au primit diplome.