Cotitura in „cazul Kozlovska”. Polonia a cerut sa nu fie implicata in campania electorala din Moldova. Cei de la guvern ascund acest lucru - Newsmaker.md

Polonia a cerut autoritatilor moldovenesti sa nu implice statul polonez in campania electorala din Moldova. Bartolomej Zdanyuk, Ambasador al Poloniei la Chisinau, l-a informat pe premierul moldovean Pavel Filip despre pozitia Varsoviei in acest sens. La intrevedere a mai fost invitat deputatul Igor Vremea, care conduce comisia parlamentara pentru elucidarea „circumstantelor privind imixtiunea Fundatiei „Open Dialog” si a conducatorului acesteia, Ludmila Kozlovska, in treburile interne ale Moldovei”. Cei din serviciul de presa al guvernului nu au specificat care este tema intrevederii, scrie newsmaker.md.