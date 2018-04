Covorul din scuarul catedralei are mai putine flori decat au anuntat iautoritatile, dar a costat mai mult. Firma care a livrat violele nu a fost aleasa prin licitatie, ci in urma unor negocieri. Investigatie ZdG - VIDEO

Covorul din scuarul catedralei are mai putine flori decat au anuntat ieri autoritatile, dar a costat mai mult. Informatiile se contin intr-o investigatie realizata de Ziarul de Garda care mai scrie ca firma care a livrat violele nu a fost aleasa prin licitatie, ci in urma unor negocieri. Jurnalistii spun ca anul acesta s-a cheltuit de trei ori mai mult decat anul trecut pentru a cumpara flori in oras.