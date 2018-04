Cozi kilometrice in centrul capitalei in timpul vizitei lui Alexandr Lukasenco. Pasagerii din troleibuze au fost nevoiti sa-si continue drumul pe jos - VIDEO

Vizita lui Alexandr Lukasenco a paralizat traficul in centrul capitalei. Pe unde a trecut coloana de masini, strazile au fost inchise. Asa ca pe drumurile adiacente s-au format cozi kilometrice, iar unele masini au stat in ambuteiaje ca in capcana. Pasagerii din troleibuze au fost nevoiti sa-si continue drumul pe jos.