Cozi se formeaza in aceste zile la magazinele din capitala. Moldovenii cauta cadouri pentru cei dragi, iar cele mai vandute sunt jucariile pentru copii - VIDEO

Video in curand.

Pe Oleg l-am gasit intr-un centru comercial din capitala, alegand cadouri pentru copii.

Oleg: “Anul Nou intotdeauna trebuie sa aduca bucurie si fericire. Pentru copii este extraordinar.”

A ales cate ceva si pentru prieteni. Deoarece preturile sunt destul de mari, spune el, a luat cate un suvenir simbolic. Sa le poarte noroc anul imprejur.

Oleg: “Un cadou feng shui. Acest sunet este pentru a aduce noroc. Multi prieteni.”

Pe Cristina am gasit-o intr-un magazin de jucarii. Anul acesta copiii i-au usurat munca, spunandu-i exact ce isi doresc.

Cristina POPESCU: “O joaca, papusele, niste cartulii, ceva sa fie si util, nu numai pentru joc si pentru logica un pic.”

Si aceasta familie cu greu au ales darurile pe care le vor pune sub brad in seara de Craciun. Are doi copii, care i-au cerut lui Mos Craciun cate un robot. Nu mai conteaza cat vor plati, importatt este sa fie de calitate, spun ei.

“Ne uitam. Trebuiesc doi roboti, vrem ceva sa combinam. Alegem sa fie cat mai bun.”

Potrivit comerciantilor, in aceasta perioada cei mai multi cauta jucarii pentru copii - papusi, roboti si masinute.