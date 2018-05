Cresc emotiile la Lisabona unde marti va avea loc prima semifinala Eurovision. Reprezentantii tarii noastre vor purta tinute in culoarea tricolorului. La casele de pariuri trupa Doredos este pe locul 10 - VIDEO/GALERIE FOTO

Membrii trupei Doredos au urcat ieri pentru a doua oara pe scena Eurovision de la Lisabona. Eu au refacut show-ul cu care urmeaza sa se prezinte in a doua semifinala Eurovision.

Cei trei membri ai trupei vor purta tinute in culoarea tricolorului. Ei vor urca pe scena sub numarul 7 pe 10 mai. Prima semifinala va avea loc marti. Si in acest an fanii isi voteaza favoritii. La casele de pariuri melodia „My lucky day” este clasata pe locul 10 din 43.

Pana la ora concursului si chiar in timpul acestuia se pot schimba multe. Cu siguranta insa, favorita este greu de ajuns. Netta, reprezentanta Israelului, conduce detasat atat in topul vizualizarilor cat si in preferintele caselor de pariuri.

Urmeaza Norvegia, care intra on concurs cu un castigator al trofeului, Alexander Rybak, cel care s-a impus detasat in 2009 cu melodia „Fairytale”. Cote asemanatoare Norvegiei are si reprezentanta Estoniei, Elina Nechayeva, cu "La Forza".



In topul preferintelor fanilor sunt francezii Madame Monsieur cu piesa Mersy urmati de Finlanda. Rusia care in acest este reprezentata de Iulia Samoilova, artista care anul trecut nu a fost acceptata la editia Eurovision de la Kiev este pe locul 27 in topul preferintelor fanilor.

Pentru Romania, vestile nu sunt deloc bune. The Humans, sunt pe locul 37 din 43. Finala de la Eurovision va avea loc pe 12 mai. Anul trecut, Moldova a aratat cel mai bun rezultat de pana acum. Baietii de la Sun Stroke project s-au clasat pe locul trei, cu melodia „ Hey, mamma.”