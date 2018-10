Cresterea economica pe care se bazeaza autoritatile pentru a majora salariile bugetarilor - necalitativa. Economia tarii noastre se tine mai degraba pe remitente decat pe investitii. Raport Expert-Grup - VIDEO

Expertii au rezerve in privinta cresterii economice de 5,2 la suta inregistrata in prima jumatate a acestui an. Aceasta animare a PIB-ului, invocata de guvernare ca sa isi justifice proiectele considerate cu iz electoral ar fi, de fapt, una nesigura, cred expertii. Potrivit lor, in loc sa avem investitii, pilonul de sprjin al economiei raman transferurile de bani de peste hotare.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Potrivit Bancii Nationale a Moldovei, volumul remitentelor in primele 9 luni ale anului au crescut cu aproape un miliard de dolari, adica aproximativ 10 la suta fata de aceeasi perioada a anului trecut. O mare parte din bani vin din statele europene, desi acum cinci ani, majoritatea transferurilor erau facute din CSI. Cele mai mari sume ajung la noi din Rusia, Israel, Italia, SUA si Germania.”

Adrian LUPUSOR, DIRECTOR EXECUTIV “EXPERT-GRUP”: “Cu o crestere economica care nu este insotita de o crestere sanatoasa a sistemului investitional vorbeste de o calitate scazuta a acestei cresteri si de o incredere scazuta a mediului de afaceri in perspectivele economice.”

Datele analizate de Expert-Grup arata ca niciodata din 2000 incoace, Moldova nu a trecut printr-o criza investitionala atat de lunga si profunda. Analistii se refera la lipsa intreprinzatorilor locali, dar si a celor straini. Trecem print-o perioada in care investitiile bat pasul pe loc.

Adrian LUPUSOR, DIRECTOR EXECUTIV “EXPERT-GRUP”: “Acestea cresc mult mai lent fata de situatia de pana la criza de pana la 2009. Sunt, in mare parte, din contul profitului reinvestit, ceea ce inseamna ca investitiile sunt facute de companiile prezente in tara si nu vedem subscrieri noi de capital.”

Raportul de Stare a Tarii, realizat de economistii de la Expert-Grup, indica faptul ca ne-am putea pomeni cu un deficit bugetar dupa alegerile parlamentare. Asta pentru ca s-ar fi turnat o gramada de bani in proiectele guvernarii.

Adrian LUPUSOR, DIRECTOR EXECUTIV “EXPERT-GRUP": “Bancile comerciale vor fi principala sursa de acoperire a acestui deficit, iar aceasta se va rasfrange negativ asupra activitatii de creditare, deoarece bancile vor prefera sa crediteze statul in defavoarea sectorului privat.”

Unde mai pui ca si situatia demografica este una proasta. In ultimul deceniu, numarul pensionarilor a crescut cu 23 la suta. Prin urmare, cresc cheltuielile, nu si venturile.

Adrian LUPUSOR, DIRECTOR EXECUTIV “EXPERT-GRUP”: “In plus, asta creaza riscuri pentru sistemul medical, deoarece ei apeleaza mai des la sistemul medical si cresc cheltuielile. Cresc presiunile si asupra bugetelor publice locale, pentru ca anume in localitati ponderea populatiei varstnice este cea mai mare.”

Am incercat sa obtinem o reactie de la Ministerul Finantelor, serviciul de presa al caruia ne-a cerut sa trimitem o solicitare. Pana acum nu am primit un raspuns. Expert-Grup este un centru analitic independent, specializat in cercetari economice si de politici publice.