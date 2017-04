Crestini din toate colturile lumii au comemorat astazi patimile lui Isus Hristos. Traditional, oamenii au reconstituit drumul Mantuitorului inainte sa fie rastignit - VIDEO

Centrul orasului Sevilla azi noapte a devenit neincapator. Mii de oameni au umplut strazile, pentru a urmari procesiunea. Cu lumanari in maini, localnicii parca au asistat la o calatorie in timp. Totul datorita costumelor deosebite purtate de participanti. Procesiunea de la Sevilla este considerata cea mai ampla de acest fel din Europa.

Drumul pe care Isus Hristos l-ar fi urmat inainte sa fie rastignit a fost reconstituit si in Filipine. Sute de oameni au urmarit ritualul, in care mai multi localnici au fost pironiti in cuie pe cruci de lemn.

Oamenii spun ca astfel amintesc de patimile Mantuitorului.

"Atâta timp cât credem în Dumnezeu, ne rugăm tot timpul, rugăciunile noastre vor fi auzite de Dumnezeu."

Biblia spune ca Isus a fost rastignit vineri si a inviat din morti duminica. In acest an, ortodocsii si catolicii sarbatoresc Pastele in aceeasi. Este o situatie rara, luand in considerare ca bisericile occidentale se ghideaza dupa calendarul gregorian, iar cele orientale dupa calendarul iulian. O asemenea suprapunere va mai avea loc va fi in anul 2025.