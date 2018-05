Crestinii ortodocsi il sarbatoresc astazi pe Sfantul Nicolae, iar peste 70 de mii de moldoveni si-au marcat onomastica. De dimineata oamenii de la sate au mers la biserici dupa care s-au odihnit toata ziua - VIDEO

"Fii sanatos!„

A fost sarbatoare dubla in casa acestui barbat. In afara de faptul ca il cheama Nicolae, astazi acesta a implinit 70 de ani. Cu un paharut de vin, omagiatul a petrecut alaturi de oaspeti. Sotia a avut grija sa puna pe masa fel de fel de bucate.

"Am pregatit sarmale."

Cu lacrimi in ochi, insa, barbatul spune ca cel mai mare cadou ar fi sa-si stranga in brate baiatul, care a plecat in strainatate ca sa castige un ban.

Nicolae SAPTEFRATI: "- E la Moscova. „

Vecinii au fost cei care i-au pasit pragul casei si i-au urat sanatate.

"Sa fie sanatos. „

In sate, astazi a fost zi de odihna, intrucat de Sfantul Nicolae nu se munceste daca vrei sa fii ferit de primejdii tot anul, spun oamenii.

Asa ca, satenii au stat la vorba pe la porti. Sarbatorit de doua ori pe an - iarna pe 19 decembrie si primavara pe 22 mai, Sfantul Nicolae este considerat unul dintre cei mai mari sfinti ai Bisericii Ortodoxe.