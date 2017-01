Crestinii sarbatoresc Botezul Domnului pe stil vechi. In toata tara au avut loc slujbe speciale. La catedrala a venit si presedintele Igor Dodon - VIDEO

Dimineata a inceput cu liturghia de la Catedrala Mitropolitana. O ora mai tarziu si-a facut aparitia si Igor Dodon, insotit de prima doamna. Atunci cand a intrat in lacasul sfant, enoriasii s-au dat la o parte ca sa treaca presedintele.

In fata tuturor Dodon si-a facut cruce si a aprins mai multe lumanari. La un moment dat, a salutat pe cineva din multime clipind din ochi. In timpul slujbei, un preot s-a apropiat de cuplul prezidential si i-a dat sa bea din vase aurite.

Dodon a profitat de ocazie, a luat o bucata de anafura si ia dat-o unul copil, dupa care si-a indreptat privirea spre camerele de filmat, vrand sa verifice probabil daca cineva i-a surprins gestul. Dupa slujba a urmat sfinterea apei in scuarul Catedralei.

Dodon a iesit din biserica in fruntea coloanei de preoti, alaturi de mitropolitul Vladimir, care l-a sustinut in campania electorala.

"-Chiar nu v-ati speriat? -Eii, ciuti, ciuti da."

Magia sarbatorii s-a spulberat cand credinciosii au primit "liber" la picatura de sfintenie. S-au calcat in picioare ca sa inhate sticlele cu agheasma. Asta, desi in scripturi scrie ca dintr-un singur strop poti sa faci un lac intreg .

"Nu femeie hai ai soviste, tu deama cu totul, din cauza ta deama ma ud pe mine."

"Da acum ce sa fac, sa ma ucid aici, ai sa-mi rupi picioarele."

Oamenii au navalit cu toata forta ca sa prinda cat mai multe sticle, iar politistii au tinut cu greu piept multimii insetate de apa sfintita.

"Un pas inapoi."

"Oamenii stau ca berbecii."

Credinciosii spun ca vor folosi agheasma pentru a sfinti casa si a se curata de pacate.

”Off, cate pacate am, sunt multe, nu le-a putea numara, sunt pacatoasa inaintea lui Dumnezeu.”

„De ce mi-am luat o cana? - Ca sa beau, pe loc. Sa imi iau o cana de agheasma.„

"Cand aproape se mantuie, luam o canuta, o punem peste apa si o reinoim in fiecare luna si ne ajunge pe un an de zile, dar nu cum vin altii cu bacul de un an de zile."

La catedrala a fost surprins astazi si avocatul Valerian Manzat, cunoscut pentru aparitiie sale in locatii luxoase si traiul scump pe care si-l afiseaza pe facebook. A venit dupa agheasma insa nu a luat si un vas un care sa o puna.

Valerian MANZAT, AVOCAT: "Sotia ma asteapta acasa, cu busuioc si agheasma.”

Igor Dodon nu a zabovit mult si a plecat imediat dupa sfintirea apei. Revenit aseara de la Moscova, el a refuzat sa raspunda la intrebarile jurnalistilor despre vizita din capitala rusa a promis insa ca va respecta traditia si se va arunca astazi in apa rece asa cum a facut si in 2015.

Igor DODON, PRESEDINTE: "Stiu ca multi vor merge in diferite lacuri, iazuri, rauri. Si eu vreau sa merg in a doua jumatate a zilei. -Unde? -O sa vedeti, eu am sa va arat. "

"O venit si el ca sa isi faca fata, de rand cu noi.”

La slujba de la catedrala Igor Dodon a fost insotit de numerosi agenti de paza, care de aceasta data au schimbat umbrelele pe serviete. Maine, crestinii il cinstesc pe Sfantul Ion, care incheie sirul sarbatorilor de iarna.