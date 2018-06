Crima care a ingrozit Germania. Deputatii din Bundestagul de la Berlin au tinut un minut de reculegere in memoria adoloscentei de 14 ani, care ar fi moldoveanca, gasita ucisa langa o cale ferata: "Sa pastram tacere" - VIDEO

Pe 23 mai, mama adolescentei a scris pe pagina sa de facebook ca de cateva zile nu-si poate gasi fiica, dupa ce aceasta a iesit in orasul Mainz impreuna cu prietenii.





Dupa nenumarate postari in care a cerut ajutor pentru a-si gasi copilul, tot pe facebook, femeia a facut o postare in care i se adreseaza cancelarului federal al Germaniei, Angela Merkel, pentru a o ajuta sa-si gaseasa fiica.

Dupa mai multe investigatii, ieri, corpul neinsufletit al tinerei a fost gasit langa o cale ferata din orasul Mainz. Politia germana spune ca ea a fost violata, omorata si ingropata de catre doi imigranti.

Presa din Germania scrie ca cei doi suspecti au fost indentificati, insa doar unul a fost retinut.

Suspectul retinut este un imigrant in varsta de 35 de ani, originar din Turcia.

Cel de-al doilea, care inca nu a fost retinut, este un individ de 20 de ani, din Irak.

Acesta ar fi parasit Germania saptamana trecuta impreuna cu familia. Anterior, el ar fi fost implicat intr-o serie de infractiuni pe teritoriul Germaniei. Tot presa de acolo spune ca in 2015, suspectul a ajuns in Germania si a cerut azil politic.

Desi mai multa presa din Republica Moldova scrie ca adolescenta ucisa ar fi moldoveanca, nu am reusit sa confirmam acest lucru, insa am gasit profilul de facebook al mamei fetei, unde este indicat ca aceasta ar fi originara din Balti.