Crima cu sange rece in satul Roscani. O femeie de 65 de ani a fost ucisa, iar apoi violata de un vecin. Suspectul este un tanar de 24 de ani, care in acel moment era beat - VIDEO

Crima cu sange rece in satul Roscani. O femeie de 65 de ani a fost ucisa, iar apoi violata de un vecin. Potrivit politiei, suspectul este un tanar de 24 de ani, care in acel moment era beat. Dupa fapta ingrozitoare, el a fugit in padurea de langa sat, iar ieri a fost retinut.