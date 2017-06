Crima cumplita la Causeni. O mama a sase copii si-ar fi ingropat doi fetusi in curtea casei. Femeia si-a recunoscut vina: i-ar fi pus intr-o cutie de carton - VIDEO

Fiind audiata, femeia a recunoscut ca a facut asta si le-a povestit ca primul caz a avut loc in 2014, cand ar fi suferit un avort spontan la 3 luni de sarcina. Atunci, ea ar fi luat fatul mort, l-a pus intr-o cutie de carton si l-a ingropat in curtea casei.

Dupa doi ani, femeia a ramas din nou insarcinata, iar in a 4-a luna, din nou, ar fi suferit un avort spontan. Si al doilea fat a fost ingropat in curte. Dupa declaratiile femeii au fost efectuate sapaturi in locul in care au fost ingropati cei doi prunci si au fost preluate resturile.