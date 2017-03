Crima de la Durlesti. Barbatul care a stat 5 ani la inchisoare fiind condamnat pentru un omor care i-a fost pus in carca de procurori va primi un milion si jumatate de lei despagubire de la stat - VIDEO

Andrei CRACIUN: “Nu aveau probe şi ei singuri îşi dădeau seama că nu sunt vinovat. Mi-au spus, că nu sunt primul şi nici ultimul şi au mai văzut aşa ca mine, iar dacă trebuie, voi recunoaşte că l-am împuşcat pe Kennedy. Mă impuneau să pun mâna pe o armă.”

Andrei Craciun a povestit pentru Crime Moldova ca desi nu aveau nici o proba care l-ar incrimina, oamenii legii l-au impus sa-si asume un omor comis in 2007 in Durlesti, cand un barbat a fost impuscat mortal dintr-o arma de vanatoare, iar altul a fost ranit, insa a scapat cu viata.

Desi ulterior barbatul a prezentat dovezi ca se afla in alta parte atunci cand s-a produs omorul, nimeni nu l-a bagat in seama. Doua instante l-au condamnat la 21 de ani de inchisoare.

Andrei CRACIUN, CONDAMNAT: “În instanţă am spus de mai multe ori că am recunoscut aşa zisa vină fiind torturat, dar nu au luat în consideraţie şi mi-au dat 21 de ani. Când a auzit sentinţa, mama a leşinat, iar procurorul Cociu a trecut peste dânsa şi a dat mâna cu avocatul meu.”

Andrei Craciun a fost eliberat in 2012 de catre Curtea de Apel, dupa ce CSJ a transmis dosarul la rejudecare. Dupa omorul celor doi tineri din Durlesti, in aprilie 2011, expertiza a aratat ca in ambele cazuri a fost folosita aceeasi arma cu care au impuscati si cei doi barbati, in timp ce Andrei Craciun era la inchisoare. Cei 5 ani pe care i-a petrecut dupa gratii, i-au schilodit viata le-a spus barbatul celor de la Crime Moldova.

Andrei CRACIUN, CONDAMNAT: “Am probleme cu sistemul nervos, aproape zilnic am convulsii, mi se sucesc mainile, picioarele. Mama s-a îmbolnavit rau, a avut două operatii la inima. M-a parasit sotia.”

Desi procuratura generala a pornit inca in 2014 un dosar penal asupra aplicarii torturii in privinta barbatului, abia saptamana trecuta, procurorii au anuntat ca l-au suspendat din functie si ca s-a dispus pornirea urmaririi penale pe numele procurorului Lilian Cociu, cel care i-a instrumentat dosarul lui Andrei Craciun.

Am incercat sa luam astazi legatura cu procurorul Cociu, acesta insa nu ne-a raspuns la telefon. O data cu decizia de achitare, Curtea Suprema de Justitie, a obligat statul sa-i achite lui Craciun un prejuduciu de un milion si jumatate de lei, bani insa pe care deocamdata nu i-a vazut.