Crima de la Durlesti. Procurorul si politistul care au investigat "cazul Andrei Craciun", barbatul care a stat 5 ani la inchisoare pe nedrept, trimisi in judecata - VIDEO

Potrivit Procuraturii, s-a expediat in judecata cauza penala de invinuire a unui procuror pentru tragerea cu buna-stiinta la raspundere penala a unei persoane nevinovate. Ipreuna cu acesta, pe banca acuzatilor va comparea si un politist, caruia i se incrimineaza falsificarea unor acte procesuale in dosarul de omor, contribuind astfel la tragerea neintemeiata la raspundere penala al lui Andrei Craciun.



In anul 2007, in cadrul investigarii unui caz de omor al unei persoane si tentativei de omor, in apropriere de Durlesti, al unei alte persoane, procurorul respectiv, nu a luat toate masurile prevazute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completa si obiectiva a circumstantelor cauzei intru stabilirea adevarului si a pus neintemeiat sub invinuire o persoana, iar ulterior a remis cauza penala in privinta acesteia in instanta de judecata. Drept urmare, Andrei Craciun a fost recunoscut vinovat de comiterea infractiunii incriminate, fiindu-i stabilita o pedeapsa de 21 ani inchisoare, iar in anul 2013, dupa ce s-a aflat in detentie mai bine de 5 ani, acesta a fost achitat la insistenta Procuraturii Generale si pus in libertate, deoarece s-a stabilit ca infractiunea nu a fost comisa de catre acesta.

In instanta de judecata in ordine civila, Andrei Cracciun a obtinut compensare morala de 1.500.000 lei pentru aflare ilegala in detentie, suma care a fost incasata din bugetul de stat.

Politistul si procurorul risca pana la 7 ani inchisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de pana la 5 ani.