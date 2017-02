Crima de la Straseni. Cum a ajuns unul dintre suspecti la Psihiatrie si ce spune mama acestuia: "As vrea sa fie examinat de medici pentru a afla ce e cu copilul meu" - ZdG

In acest caz, decizia de a-l interna pe minor a fost luată de o comisie de experţi, care au ţinut cont de mai multe certificate medicale prezentate de mama suspectului, care demonstrau că, în ultimii ani, acesta a avut traumatisme cranio-cerebrale, fiind supus tratamentului cu substanţe tranchilizante, noteaza Ziarul de Garda.

Potrivit ZdG, avocatul minorului a declarat ca: "Mama a adus cartela medicală, fişa lui de ambulatoriu, de mic copil. De la naştere, apoi în 2006, în 2009, suspectul a avut traume cranio-cerebrale. În cartelă e scris că a fost examinat de neurolog, de psihoneurolog. De mai multe ori, i-au fost administrate calmante. Toate documentele au fost prezentate procurorului şi experţilor.

Ulterior a venit avizul Spitalului de Psihiatrie precum că ei nu pot emite o concluzie în privinţa stării de discernământ a minorului, pe motiv că examinarea lui necesită mai mult timp, în staţionar. Mie nu mi s-a comunicat acest aspect, despre care am aflat doar la judecată, când se examina prelungirea arestului. Procurorul, primind raportul experţilor, a înaintat demers la judecată pentru a cere acordul judecătorului de instrucţie şi a-l interna pe învinuit în staţionar. Demersul a şi fost acceptat de judecătorul de instrucţie. Noi am lăsat decizia la discreţia instanţei. Chiar mama lui singură a spus: „aş vrea să fie examinat de medici, pentru a afla ce e cu copilul meu”. Şi pe ea o interesează”, susţine avocatul suspectului.

Saptamana trecuta, pe 14 februarie, minorul suspectat de omorul fetei de 14 ani din Straseni a fost escortat la Spitalul de Psihiatrie, unde a fost supus expertizei psihiatrice.

Tanarul va sta acolo in urmatoarele 30 de zile pana cand vor fi gata rezultatele. El va fi supravegheat de carabinieri si nu va avea dreptul sa iasa. In cazul celorlalti 3 tineri suspectati de omorul de la Straseni, expertiza psihiatrica a durat o singura zi.

Suspectul de 17 ani a fost extradat acum aproximativ o luna, fiind retinut la inceputul lunii decembrie la frontiera romano-ungara de catre politistii maghiari.

Adolescentul de 17 ani a plecat in Romania a doua zi dupa ce, impreuna cu trei prieteni, ar fi ucis fata de 14 ani. Alti doi suspecti de 14 si 15 ani se afla in arest in izolator, iar al patrulea, de 13 ani nu poate fi cercetat penal. Adolescenta de 14 ani a disparut pe 25 noiembrie, iar in aceeasi zi ar fi fost ucisa de iubitul sau si amicii lui.