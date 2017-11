Condamnat la 20 de ani de puscarie pentru ca si-a ucis mama cu cruzime. Cum a comis crima barbatul din Calarasi

Totul s-a intamplat in raionul Calarasi. Un barbat de 30 de ani, aflat in stare de ebrietate s-a luat la cearta cu mama sa. Acesta a batut-o si a lovit-o cu o bucata de beton, dupa care i-a dat foc la haina. In urma loviturilor, femeia de 59 de ani s-a stins la spital.

Pentru comiterea omorului intentionat, barbatul a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare. Sentinta poate fi atacata.