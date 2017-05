Crima infioratoare la Calarasi. Un barbat si-a ucis sotia si cele doua fiice de 4 si 12 ani, dupa care si-a pus capat zilelor. A lasat si un bilet de adio - VIDEO

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “Potrivit politiei, odioasa crima s-a produs in noaptea de marti spre miercuri. Primii ar fi fost omorati copiii. Ei au fost gasiti in aceasta camera. Ulterior, barbatul si-ar fi strangulat si sotia, cadavrul careia a fost descoperit in camera de alaturi, dupa care si el si-ar fi pus capat zilelor.”

Crima s-a produs in satul Hirova din raionul Calarasi, chiar in ziua in care sotia ucigasului a revenit din Israel, acolo unde a lucrat aproximativ 2 ani. Rudele femeii spun ca s-au alertat dupa ce au observat ca timp de doua zile ei nu dau nici un semn de viata. Unul dintre cumnati a descoperit cadavrele.

“Sora lui mi-a zis. Hai sa vedem ca eu sun si ei nu raspund. Eu cand am intrat in casa, am deschis prima usa si l-am vazut pe el cu fata in sus in casa, mai departe nu am intrat.”

Rudele au fost alertate si de catre o vecina.

“De 2 zile la ei usa nu s-a deschis, calul necheza flamand in curte si doua nopti a ars lumina in casa.”

Cu lacrimi in ochi, tatal femeii ne-a spus ca nici nu a reusit sa-si vada fiica, plecata de doi ani in Israel.

Constantin ROSCA, TATAL VICTIMEI: “Eu am vazut ca usile sunt inchise, dar nu stiam care-i treaba. Am zis ca a venit fata din Israel si sa ma duc sa o vad, dar nu m-am dus. A doua zi am asteptat-o sa vina la mine. Ea mi-a spus ca o sa vina sa ma vada.”

Atat rudele cat si vecinii au ramas ingroziti de gestul barbatului pe care il descriu ca pe un tata si un sot grijuliu, care nu consuma alcool. Timp de doi ani, cat femeia s-a aflat in Israel, el a avut grija de cele doua fetite.

Oamenii legii spun cu certitudine ca barbatul a fost cel care si-a ucis intreaga familie, asa cum in locuinta nu au fost gasite semne ca cineva strain ar fi patruns in interior, iar toate obiectele de pret erau la locul lor. Mai mult, acesta a lasat si un bilet de adio. Potrivit rudelor, barbatul va fi inmormantat astazi, iar femeia si cele doua fetite, urmeaza sa fie inmormantate duminica.