Crima odioasa la Vulcanesti. Un om de afaceri a fost impuscat in cap de un hot, care a venit sa-i jefuiasca locuinta. Cum s-a intamplat totul

Potrivit politiei, individul s-a intalnit cu victima in curtea casei. Acesta a tras in proprietar dintr-o arma necunoscuta, dupa care a intrat in locuinta, unde se afla sotia acestuia. Fiind amenintata cu arma, femeia i-a dat din seif 700 de dolari si aproximativ un kilogram de aur. Hotul s-a facut nevazut, iar cand a iesit afara femeia si-a gasit sotul fara suflare.

Pe marginea cazului au fost pornite doua dosare penale, unul pentru omor intentionat si altul pentru jaf. Politia il cauta pe suspect.