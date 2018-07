Crima oribila descoperita dupa 4 ani. Un barbat a fost omorat in bataie si ingropat pe teritoriul unei foste fabrici de caramida din Telenesti. Trei indivizi, condamnati la ani grei de puscarie

Totul s-a intamplat in anul 2013, la Telenesti.

Potrivit procuraturii, atunci, cei patru amici au baut impreuna, iar la un moment dat intre ei s-a iscat o cearta. Pe fondul consumului de alcool, trei dintre ei l-au omorat in bataie pe al patrulea. Ulterior, ca sa ascunda urmele crimei, cei trei au dat foc la hainele victimei, iar corpul neinsufletit al barbatului l-au ingropat pe teritoriul fostei fabrici de caramida, la Telenesti.

Dupa cateva zile, victima a fost anuntata in cautare. Atunci, autoritatile au initiat o cauza penala si au inceput cercetarile.

Abia dupa 4 ani, fosta concubina a unuia dintre suspecti a anuntat politia despre acest caz, iar in urma investigatiilor, autoritatile i-au indentificat pe cei trei faptasi. In urma audierilor, cei trei si-au recunoscut vina si le-au povestit autoritatilor cum s-a intamplat totul. In locul in care a fost ingropat barbatul, criminalistii au gasit osemintele acestuia.

Suspectii au fost condamnati la 16, 17 si, respectiv, 23 de ani de detentie pentru omorul intentionat.