Crima terifianta la Telenesti. O fetita de 5 luni, ucisa cu bestialitate de propriul bunel, care era beat crita. Mama micutei a plecat la serviciu si a lasat-o in grija bunelului. Cum s-a intamplat totul

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in aceasta dimineata, in satul Branzenii Noi. Mama copilei, in varsta de 25 de ani, a plecat la serviciu in jurul orei 08:00 si si-a lasat fetita in grija bunelului. Acesta, insa, din motive necunoscute a batut si injunghiat fetita de cateva ori. Cand s-a intors acasa de la serviciu, in jurul orei 11:00, femeia si-a gasit copilul fara suflare. Aceasta a chemat imediat oamenii legii.

Politia spune ca tatal femeii, in varsta de 65 de ani, se afla in stare de ebrietate. Barbatul a fost imediat retinut pentru 72 de ore. Pe numele acestuia a fost pornita o cauza penala pentru omor. Daca va fi gasit vinovat, acesta risca pana la 20 de ani de inchisoare.