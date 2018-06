Critici la adresa primarului de Bacioi. Doi consilieri de acolo, unul socialist si altul democrat il acuza ca a vandut terenuri si si-a construit casa din banii destinati pentru reparatia gradinitei din localitate. Reactia lui Salari - VIDEO

Viorel GORTOLOMEI, CONSILIER PSRM, BACIOI: “Ma mira faptul ca el cauta azil politic, dar nu dreptate. Am mai vazut ilegalitati: el are sofer personal care de sapte ani de cand e angajat nu a venit la munca niciodata, sunt irositi banii publici. Din banii pentru gradinita el si-a construit casa, scrisa pe mama lui.”

Vitalie ŞALARI, PRIMAR BĂCIOI: “Ce tine de casa de 5 milioane nu sunt ei evaluatorii. Organele de resort daca vor avea nevoie le voi pune la dispozitie.”

Mai mult, consilierii locali, dar si secretarul consiliului local sustin ca primarul ar fi instrainat ilegal mai multe terenuri, lucru negat de Salari.

Valeriu CELCINSCHI, CONSILIER PD, BACIOI: “In 2015, Salari a instrainat 8 hectare de teren care erau destinate pentru cimitir. Acel teren era dat in arenda unei persoane.“

Saptamana trecuta, primarul de Bacioi a cerut organizatiilor internationale si ambasadelor de la noi - azil politic pentru familia sa. Vitalie Salari spune ca deputatul democrat Constantin Tutu l-ar fi santajat si ar fi facut presiuni asupra sa ca sa ofere democratilor functiile de viceprimar si secretar general al Consiliului.

In replica, Constantin Tutu, o-a sugerat lui Salari sa se adreseze la politie. Vitalie Salari a ajuns primar de Bacioi pe listele Partidului Liberal, iar in acest an a trecut la PUN.