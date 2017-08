Criza de bucatari in gradinite. Cel putin doua institutii prescolare din capitala ar putea sa nu-si deschida usile, pentru ca nu are cine le pregati mancarea - VIDEO

Silvia ADRECENCO, DIRECTOR-INTERIMAR, GRADINITA 182: ”Am facut reparatie avem utilaj tehnologic, dar nu avem persoana care sa ne gateasca mancare gustoasa pentru copii.”

Gradinita 182 din capitala are de toate, spune directoarea, lipseste insa o nimica toata - bucatari. Din aceasta cauza, cel mai probail, la 1 septembrie, curtea gradinitei va fi pustie, iar la poarta va fi pus lacatul. Pana in ultimul moment, directoare institutiei a sperat ca in timpul vacantei copiilor va gasi specialisti, insa din cauza salariul mizer de 1400 de lei - nimeni nu este tentat sa vina.

Silvia ADRECENCO, DIRECTOR-INTERIMAR, GRADINITA 182: ”Am solicitat la Agentia Fortei de Munca in makler, persoanele vin intreaba dar cand aud de salarii se intorc si pleaca. Lucrul se incepe de la ora cinci, deja la 8:30 trebuie sa incepe dejunul si pana la ora 18:00”.

Pentru cei peste 320 de copii care frecventeaza gradinita ar fi nevoie de 4 bucatari. Din luna februarie pana in luna iulie, insa, a lucrat un singur om. Astfel, ca mai toate educatoarele au fost nevoite sa-si puna sorturi si sa dea o mana de ajutor la bucatarie.

Silvia ADRECENCO, DIRECTOR-INTERIMAR, GRADINATA 182: ”Incepand de la director, asistenta medicala a lucrat la blocul alimentar. A fost facut un grafic.Ajutam la spalat vasele caci vasele sunt mari si bucatarul prepara bucatele”.

Parintii sunt revoltati de situatia creata.

”Este un lucrul revoltatorm dar in acelasi timp pe intelesul celor care lucreaza caci cu un asa salariu mizer chiar e imposibil sa lucrezi.”

”Nu cred ca ar fi cineva sa lucreze cu 1400 de lei de la 7 dimineata pana la sapte seara sa ai responsabilitate pentru 330 de copii”.

O situatie similara este si la gradinta 54 din sectorul Buiucani, dar si in multe alte institutii prescolare din capitala.

Alexandru FLEAŞ, ŞEF INTERIMAR, DIRECȚIA EDUCAȚIE: ”Ducem lipsa de 587 de persoane, 400 de ajutor de educator, 104 de bucatari auxiliari, 46 de lucratori de vesela si 37 de asistente medicale.”

Responsabilii spun ca sunt in cautarea unor solutii.

Alexandru FLEAŞ, ŞEF INTERIMAR, DIRECȚIA EDUCAȚIE: ”Am apelat la Agentia pentru ocuparea fortei de munca, cat si am publicat anunturi pe site-ul directiei. Am apelat si parinti. In cazul in care nu vom gasi mai avem o solutie vom incerca sa apelam la combinatele scolaresti care alimenteaza scolile pentru a transfera cu acordul lor un bucatar in aceste institutii.”

Din toamna salariile profesorilor si educatorilor se vor majora cu 11 procente, iar pentru personalul auxiliar lefurile vor creste cu doar 10 la suta. Asta ar insemna ca bucatarii ar urma sa primeasca 1540 de lei.