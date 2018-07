CSM apara reputatia judecatoarei Rodica Berdilo, care a invalidat in prima instanta alegerile din Chisinau. Ce spun membrii Consiliului Superior al Magistraturii - VIDEO

Victor MICU, PRESEDINTE CSM: „Am considerat inadmisibila presiunea asupra judecatorilor in exercitarea atributiilor. S-au facut diverse insinuari si in publicatii diferite interpretari in presa. Dumneaei nu a spus concret ca mass-media sau altcineva”.

Hotararea a fost citita de presedintele CSM dupa 15 minute de deliberari.

Victor MICU, PRESEDINTE CSM: „Noi ne adresam publicului. Dar daca o sa dati pe internet o sa vedeti care e situatia.”

Presedintele Curtii Supreme de Justitie, Ion Druta, cel care a facut parte din completul de judecata care a mentinut decizia Rodicai Berdilo de invalidare a alegerilor, a solicitat abtinere de la examinarea subiectului.

Cererea sa a fost acceptata de ceilalti membri ai Consiliului. Am sunat la CSJ sa aflam de ce Ion Druta s-a abtinut. In cancelarie ne-au comunicat ca acesta nu ofera presei niciun comentariu.

Judecatoarea Rodica Berdilo nu ne-a raspuns nici astazi la telefon. La o saptamana dupa ce a adoptat hotararea privind invalidarea alegerilor, magistrata a adresat un mesaj public pe Facebook prin care a raspuns la criticile dure la adresa sa.

Acesta a scris ca s-a condus strict de Codul Electoral. Rodica Berdilo de la Judecatoria Chisinau cu sedul in sectorul Centru a declarat nule alegerile din cauza unor live-uri facute de Andrei Nastase care a indemnat oamenii sa iasa la vot.