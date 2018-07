CtEDO: Rusia, obligata sa achite peste 90 de mii de euro unui grup de politisti arestati ilegal la Tiraspol - ZdG.md

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CtEDO) a publicat hotararea in cauza Mangir si altii c. Moldovei si Rusiei, cererea nr. 50157/06. Cauza se refera la detentia ilegala si maltratarea reclamantilor in autoproclamata republica moldoveneasca nistreana (rmn). Curtea a constatat ca R. Moldova si-a respectat obligatiile pozitive ce ii revin in temeiul Conventiei Europene a Drepturilor Omului (Conventie), iar vinovata de incalcarea drepturilor reclamantilor se face Federatia Rusa.