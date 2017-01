Cu 20 de milioane de lei in cont si mai mult de 100 - datorie. Primaria face bilantul cheltuielilor pentru 2016. Chirtoaca cere masuri drastice: "Chestiunea asta cu traitul pe datorie nu-mi place"

Veronica Herta, DIRECTOR DIRECTIA FINANTE A PRIMARIEI: " Azi nu pot sa spun suma restanta . Soldul mijloacelor depasteste putin 20 de milioane lei. Sa fie stabilita o prioritate pentru acele plati. "

Dorin Chirtoaca, PRIMAR CHISINAU: "Pentru anul 2017 aprobarea prin dispozitii a cheltuielolr lunare si fara aprobarea, nu se va face decontari. "

Veronica Herta, DIRECTOR DIRECTIA FINANTE A PRIMARIEI:" Ne trezim la finele anului cu necesitati ma mari. Una din explicatii e ca bugetul a fost a aprobat in vara, respectiv toate solicitarile au durat."



Dorin Chirtoaca, PRIMAR CHISINAU: 'In cazul in care au fost cheltuielile nejustificate o sa aplicam sanctiuni. In ceea ce priveste continuarea acestor modalitati de efectuare a cheltuielilor. Pana acum, modalitatea cu duoa saptamani inaintea inceperii lunii urmatoare se prezentau cheltuielile si ulterior se efectuau. Se va aplica aceeasi modalitate si pentru 2017. Propuneri pentru cheltuieli 2017? Propuneri am eu: efectuam doar cheltuieli curente si acelea la mine, in lunile imediat urmatoare si dupa vedem. Cu 20 in cont si mai mult de 100 - datorie, ceea ce se rostogoleste de ani de zile. Chestiunea asta cu traitul pe datorie mie nu-mi place.

Avem trei tipuri de cheltuilie: cheltuieli curente - energia electrica, apa , salariile;

Lucrarile curente: de amenajare, de reparatii;

Lucrari capitale: constructii.

In afara de cheltuieli curente, alte cheltuieli nu admitem. Cine are situatii de urgenta vine separat la mine.

Introducem un regim mai sever pentru toate subdiviziunile. Incepand cu 1 ianuarie 2017 pana la noi informatii, se permite efectuarea doar a cheltuielilor curente, fara procurari sau lucrari curente sau capitale. Numai utilitatile publice: salariul, apa, curentul, energia termica. Nu vreau sa avem decalaj de case."





Subiectul a fost dezbatut in cadrul sedintei ordinare de astazi a primariei.

*Sursa Foto: privesc.eu