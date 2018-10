"Crestere fara precedent." Cu 4 luni inainte de alegeri, liderul PD anunta mariri de salariu: "Unele lefuri vor creste chiar si cu 90%"

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "Cetatenii vor simti o crestere economica in buzunarele lor. Datorita reformei salarizarii, peste 150 de mii de bugetari vor avea acum majorari esentiale la salrii. Printre domeniile vizate sunt: educatia, sanatatea, asistenta sociala, autoritatile publice locale.

Pentru aceste categorii de bugetari salariile vor creste cu 20, 50, iar pentru unii chiar si cu 90 de procente. Ceea ce reprezinta o crestere a salariilor fara precedent in RM. Astfel, din totalul de 200 de mii de functionari, aproximativ 36 de mii primesc salarii sub minimum de existenta, adica sub 2 mii de lei.

Datorita acestei reforme niciun bugetar nu va primi salariu mai mic de 2 mii de lei. Acesta majorari vor intra in vigoare din 1 decembrie anul curent si conform acestei reforme, guvernul va fi nevoit sa majoreze salariile.

Oamenii de prea multa vreme asteapta aceste salarii, dar cum este deja demonstrat, PD, fiind unicul partid care-si tine promisiunile a indeplinit si aceasta promisiune: a marit salariile.

Asa cum a procedat cu proiectele "Drumuri bune pentru Moldova", "Prima Casa", "ghiseu Unic", "Ambulante pentru toate localitatile tarii", "Reduceri al tarife la gazele naturale, la energia electrica" si altele. Mai multe detalii despre cine va avea salarii mai mari vor fi oferite de catre Guvern in zilele urmatoare.

Vreau sa va spun ca noi in partid planificam deja a doua etapa a reformei salariale, astfel ca in primavara anul 2019, cei care acum nu au beneficiat de aceste cresteri sa le aiba majorate si ei. Este una dintre masurile despre care am vorbit duminica unde noi am anuntat un vast program de actiuni pentru Moldova."