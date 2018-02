Cu 5 directii mai putin la Primarie. Reforma lui Radu a fost sustinuta de socialisti. Moldovanu, desi nu a vrut, a ramas fara fotoliu

Directia socio-ecologica - absorbita de directia locativ-comunala;

Directia agricultura trece la directia generala economie;

Directia cultura merge la directia educatie tineret si sport;

Directia sanatatii impreuna cu directia fondului municipal de sustinere a populatiei, absorbita de directia generala asistenta sociala.

Radu spune ca vrea astfel sa scape de numarul de functionari si directii care sunt in plus la Primarie.

Proiectul a fost votat de 27 de consilieri astazi, iar liberalii au parasit sala. Astfel, cei 5 sefi de directii, care au fost absorbite, inclusiv Moldovanu, raman fara fotolii, in timp ce majoritatea functionarilor, din cadrul celor 5 directii, isi vor pastra functiile.

Nu a fost prezentata o organigrama care sa indice numarul exact de functionari care vor fi dati afara. Cei din PL spun ca astfel Radu vrea sa scape de liberalii de la Primarie si ca aceasta reforma, a primarului interimar, nu ar avea o expertiza economica si juridica.

Silvia Radu neaga acuzatiile liberalilor.

Primaria are aproape 1500 de angajati, in timp ce 20 la suta din functii sunt vacante. Potrivit primarului interimar, Silvia Radu, deocamdata nu se stie cati bani vor fi economisiti din bugetul municipal, in urma acestei reforme.