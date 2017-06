Cu 5 dosare penale in stanga Nistrului, Evgheni Sevciuk se afla acum pe malul drept. ostul lider de la Tiraspol sustine ca a plecat din regiune cu un taxi: "A parasit teritoriul cu o barca in toiul noptii" - VIDEO

Cu 5 dosare penale in stanga Nistrului, Evgheni Sevciuk se afla acum pe malul drept. Fostul lider de la Tiraspol sustine ca a plecat din regiune cu un taxi, in timp ce administratia de acolo il acuza ca ar fi trecut Nistrul cu o barca, in toiul noptii. Daca nu se va prezenta in fata oamenilor legii, administratia de la Tiraspol sustine ca l-ar putea da in cautare.