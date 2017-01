Cu adanca durere in suflet isi iau ramas bun. Trupul neinsufletit al lui Ion Ungureanu, depus la biserica Sfanta Teodora de la Sihla - GALERIE FOTO

Astazi, la ora 10, sicriul va fi depus la Palatul National, iar ulterior cortegiul funerar se va indrepta spre Cimitir Central.

Deocamdata nu este clar cum vor arata funeraliile, asa cum presedintia nu a raspuns inca solicitarii premierului.

Ion Ungureanu s-a stins acum doua zile, la 81 de ani, intr-un spital din Bucuresti. A fost deputat in primul parlament si a votat Declaratia de Independenta. Pana in 1994, Ungureanu a fost ministru al Culturii. In aceasta functie, el a obligat regizorii moldoveni sa lucreze timp de 2 ani in teatrele din Romania pentru a invata limba literara.

Este Artist al Poporului, are Premiul National, iar acum 2 ani a devenit cetatean de onoare al orasului Chisinau.