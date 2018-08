Cu bilet, dar fara loc in avion. O femeie din capitala se plange ca Wizzair i-a dat peste cap vacanta: si-a cumparat biletul acum doua luni, insa a ramas fara loc: "Cine face primul check-in-ul acela zboara". Reactia companiei - VIDEO

VIDEO IN CURAND

Mihaela Iordan si-a luat concediu ca sa mearga in vizita la sotul sau care lucreaza la Londra. Biletul si l-a cumparat on-line cu doua luni inainte si urma sa zboare vineri, pe 24 august.

Mihaela IORDAN, PASAGERA: “M-am dus in zona de inregistrare si persoana care inregistreaza mi-a spus ca exista probabilitatea sa nu zbor, dar mi-au dat voie sa plec in zona de imbarcare. -De ce exista aceasta probabilitate? - Pentru ca mi s-a explicat ca am facut checkinul prea tarziu.”

Mihaela sustine ca a facut check-inul cu 14 ore inainte de zbor, in conditiile in care compania low-cost permite programarea cu cel mult 48 de ore inainte de decolare, dar nu mai tarziu de 3 ore pana la ora cursei.

Mihaela IORDAN, PASAGERA: “Dupa ce au trecut toti pasagerii mi s-a spus: “Ne scuzati, dar nu mai sunt locuri in avion si dvs astazi nu o sa mai zburati.”

Nu doar ea s-ar fi pomenit in aceasta situatie, dar si alte doua persoane. Purtatorul de cuvant al operatorului aerian ne-a spus ca acesta este o practica obisnuita in industria aviatiei, permisa de legislatia internationala. Astfel, compania poate sa vanda mai multe bilete decat numarul locurilor din avion, asta pentru ca aeronava sa nu decoleze cu scaune libere in cazul in care unii calatori se razgandesc sa mai zboare.

In situatia Mihaelei persoanele care au facut check-inul online inaintea ei au si completat toate fotoliile. In asemenea cazuri, pagubitilor li se ofera bilet pentru urmatoarea cursa cu aceeasi destinatie.

Mihaela IORDAN, PASAGERA: “Vi se pare rezonabil ca sa se vanda doua bilete la aceeasi persoana si cine primul face checkinul acela zboara si celalalt sta acasa? E o prostie totala.”

Mihaelei i s-a propus sa plece cu 5 zile mai tarziu, adica miercuri. Cum concediul ei se incheia pana atunci, aceasta a refuzat si asteapta acum sa isi primeasca banii pentru bilet inapoi.

Reprezentantii companiei au refuzat sa ne spuna deocamdata cum ar urma sa o compenseze pentru prejudiciile care i-au fost aduse. Totodata, femeia a pierdut si o buna parte din banii platiti pentru biletul de intoarcere, rezervat la o alta companie aeriana.