Cu capul plecat si absent. Cum arata Chiril Lucinschi in momentul in care magistratii il condamna la 5 ani si jumatate de puscarie in dosarul BEM: "Sentinta nu a fost scrisa in instanta de judecata". Ce spun avocatii - FOTO

Chiril LUCINSCHI, FOST DEPUTAT PLDM: "Eu v-am zis si data trecuta. Sentinta era pregatita. Sentinta nu a fost scrisa in instanta de judecata, este absolut ilegala. Noi am prezentat probe. Noi am prezentat foarte multe probe care spun contrariul. Trebuie sa ne documentam si in alta instanta superioara si o sa vedem. Eu consider sentinta ilegala. Va fi o sentinta definitiva la Curtea de Apel. Am recapatat in libertate, in miscare pe teritoriul Republicii Moldova. Nici pentru arest preventiv nu au fost probe. O sa vedem deja la Curtea de Apel."

Corina STRATAN, AVOCAT: "Sentinta va intra in vigoare dupa Curtea de Apel. Fereasca Dumnezeu sa ajungeti pe masa judecatorilor. Cu totul altceva se aplica. Lucinschi a fost acuzat pe baza la niste copii bancare. Astazi instanta in mod normal trebuia sa le excluda de la baza hotararii judecatoresti. Pana acum instanta a retinut toate extrasele acestea ca si probe.

Este condamnat pe baza la nsite xeroxuri. Este o decizie ilegala. A respins expertiza financiar-bancara. Nu se confirma ce spune dl procuror. Argumentele au fost expuse in o suta de pagini. Ce atitudine a avut instanta. Instanta a mers mai departe a neglijat pozitia noastra. Unde merge acest sistem judecatoresc? Era clar din start ca nu poate fi vorba de spalare de bani. Avem 15 zile ca sa atacam la Curtea de Apel."

Gheorghe ULIANOVSCHI, AVOCAT: "Sa condamni un om in lipsa probelor numai ca procurorul a cerut condamnarea lui este o sfidare a justitiei. O sa atacam la Curtea de Apel. 15 zile dosarul se va afla in instanta. spalarea de bani rezulta din alte infractiuni. Procurorul nu a prezentat nicio proba ca a fost savarsita o infractiune."

In momentul in care magistratii pronuntau sentinta, Chiril Lucinschi avea capul plecat si parea absent.