Cu ce avere pleaca Poalelungi de la sefia Curtii Supreme de Justitie in favoarea fotoliului de judecator constitutional - ZdG.md

Mihai Poalelungi, numit marti, 6 martie, judecator la Curtea Constitutionala dupa un concurs in care nu a avut contracandidati, a ridicat anul trecut, lunar, un salariu de cel putin 35 de mii de lei in functia de judecator si presedinte al Curtii Supreme de Justitie (CSJ) si o pensie de 16 mii de lei. In total, in 2017, familia a avut venituri de peste 800 de mii de lei, iar la momentul depunerii declaratiei de avere si interese, in conturile bancare detinea 327 de mii de euro si 68 de mii de lei, scrie ZdG.md.