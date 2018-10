Cu ce substanta chimica s-au intoxicat cele cinci persoane din Cantemir, printre care cei trei copii care s-au stins la spital. Ce spun autoritatile

Comunicatul emis de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica:

"Potrivit raportului preliminar privind cercetarea epidemiologică a cazului de intoxicaţie acută neprofesională exogenă de etiologie chimică, soldat cu decesul a trei copii şi spitalizarea în stare gravă a două persoane adulte, originari din satul Flocoasa, raionul Cantemir, s-au intoxicat în rezultatul inhalării vaporilor de insecticid. Conform cercetărilor efectuate de specialişti, este vorba de o intoxicaţie cu fosfid de aluminiu.

Potrivit datelor preliminare ale anchetei, s-a stabilit că la data de 28.10.2018 bunelul victimelor a prelucrat circa 7-8 tone de grâu cu un preparat insecticid „Valsafid”, acesta fiind depozitat peste noapte într-o cameră alături de dormitorul în care se aflau persoanele care s-au intoxicat. Bunelul acestora a dormit în altă casă din curte. Pastilele au fost aplicate pe toată suprafaţa grâului, după care a fost acoperit cu o peliculă.

În rezultatul cercetării cazului, s-a constatat că cei 2 maturi (a.n. 1961 şi a.n. 1985) şi 3 copii (a.n. 2007, a.n. 2010 şi a.n.2014), acuzau greţuri şi vomă. Toate cinci persoane au fost transportate în IMSP SR Cantemir în stare gravă, unde le-a fost acordat primul ajutor medical prespitalicesc, reieşind din simptomatică. Ulterior, prin intermediul aviaţiei sanitare, persoanele au fost transferate pentru tratament în IMSP republicane – IMSP Institutul Mamei şi Copilului şi IMPS SCM „Sfânta Treime”, cu diagnosticul ”intoxicaţie acută cu insecticid”.

Activităţile întreprinse până la moment de către specialiştii Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP) şi nemijlocit Direcţia teritorială de Sănătate Publică Cahul, au fost:

Anchetarea epidemiologică a cazului începând cu data de 29.10.2018.Informarea operativă a organelor competente în domeniu, inclusiv a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.Colectarea probei de grâu pentru investigaţii de laborator pentru descifrarea intoxicaţiei şi transportarea către ANSP."