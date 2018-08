Cu doar doua saptamani inainte de inceperea anului scolar, orasul nu este pregatit pentru ca elevii sa ajunga in siguranta la ore. Trecerile de pietoni nu sunt marcate, iar limitatoarele de viteza - stricate - VIDEO

Pe trecerile de pietoni din preajma liceului Teoretic “Kiril si Metodiu” de pe strada Hajdeu cu greu le poti observa cu ochiul liber. Ele nu au mai fost marcate anul acesta. Directoarea institutiei spune ca trecerile ar trebui neaparat vopsite pentru a putea fi vazute de la distanta de soferi. Si asta pentru ca copiii merg des pe acolo.

Evghenia GUTU, DIRECTOAREA LICEULUI: “Cum noi ne pregatim de noul an de invatamant asa trebuie sa fie pregatite si drumurile. Daca nu este marcaj, el nu poate fi observat.”

Tot in fata liceului s-au format doua gropi in care soferi pot cadea in orice moment. Pe alte strazi din preajma scolilor e aceeasi problema – trecerile de pietoni parca nici nu sunt. Ingrijorati de asta sunt mai ales adultii.

Situatia nu e mai buna nici cand vine vorba de limitatoarele de viteza amplasate in oras. Multe dintre ele sunt distruse pe jumatate. In fata Liceului Stefan Cel Mare de pe strada Florilor, soferii trec cu usurinta prin spatiile pe care lipsesc segmentele, care i-ar face sa inceteze viteza.

Tatiana spune ca fiica ei va merge peste doua saptamani la acest liceu, in clasa intai. Toate aceste probleme o nelinisteste.

“Am vazut ca dintr-o parte jumatate e stricat, din alta parte lipseste, dar la cine ne putem adresa ca sa pregateasca orasul in special langa scoli, sa atraga atentia.”

Inainte de incepere anului de invatamant, reprezentantii Inspectoratului National de Patrulare au inspectat trecerile marcate in apropierea scolilor si au depistat un sir de nereguli, care in anumite situatii ar pune in pericul viata pietonilor.

In caz ca autoritatile nu se corecta aceste abateri vor fi trase la raspunde.

Contactat de PRO TV, Seful Regiei “ Exdrupo” Adrian Boldurescu spune ca o buna parte din treceri raman nemarcate din lipsa de vopsea. Regia anunta ca va relua lucrarile cand va putea cumpara vopsea.

Aseara, la initiativa intreprinderii, la sensul geratoriu de la intersectia bulevardului Moscovei cu Aleco Ruso si Kiev au fost aplicate mai multe marcaje moderne pentru a fi testate. Daca vor rezista in timp, astfel de marcaje ar putea fi aplicate si pe alte strazi.