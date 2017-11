Cu flori, baloane si straie nationale, asa a fost sarbatorita redeschiderea sectiei de nefrologie de la spitalul Valentin Ignatenco - VIDEO

Cei care au pasit astazi in sectia de Nefrologie au fost intampinati de doi tineri imbracati in costume nationale. Cum s-a obisnuit in ultima perioada, de la inaugurari nu lipsesc autoritatile locale. Si astazi oficialii s-au perindat prin saloane au discutat cu pacientii si s-au laudat in fata camerelor de luat vederi.

Mihai MOLDOVEANU, SEF DIRECTIE SANATATE, CHISINAU: “Ca sa verificati ca nu este ceva cu care ne laudam iata se vede apa fierbinte. Era dar nu in toate saloanele, acum am decis toata sectia s-o asiguram cu apa calda.”

Seful Directiei Sanatate Chisinau recunoaste ca inaugurarile fastuoase se organizeaza in mod intentionat, pentru a le arata oamenilor ca lucrurile se schimba spre bine.

Mihai MOLDOVEANU, SEF DIRECTIE SANATATE CHISINAU: “Noi avem nevoie de publicitate pentru ca copiii sa cunoasca ca in spitalele municipale exista conditii, parintii sa cunoasca, noi va demostram ca lucrurile stau altfel.”

Elena Postu ne-a povestist ca de 11 ani isi insoteste fiul prin spitale si este incantata de noile conditii din sectia de nefrologie. Pacat ca nu sunt peste tot, spune femeia.

Elena POSTU: “Daca inainte era doar o cabina de dus pentru toata sectia, copii erau multi, acum sunt cabine separate pentru fete si baieti. E mai aproape de o atmosfera casnica.”

“Cel putin la nivel psihologic tratamentul va merge mai usor."

“La moment este bine, clar ca ar fi loc de mai bine pentru copiii mai mici, dar ar fi de dorit sa fie si o baie in salon.”

Sectia de nefrologie a fost reparata acum pentru prima data de cand a fost construit spitalul Ignatenco.

Valentina BURUIANOV, SEF SECTIE NEFROLOGIE: “S-a schimbat podeaua, peretii, toate usile, tehnica, paturile, noptierele si lenjeria.“

Pentru renovarea sectiei s-au cheltuit peste 2 milioane de lei, bani alocati din bugetul municipal. Aici sunt tratati copiii cu afectiuni renale.