Se implinesc 26 de ani de la tragicul accident in care s-au stins cele doua inimi gemene ale muzicii romanesti, Doina si Ion Aldea Teodorovici. Rudele si prietenii i-au comemorat la cimitirul de pe strada Armeneasca - VIDEO

Cu flori in maini si cu muzica Doinei si a lui Ion pe fundal, tinerii din Asociatia ODIP le-au au adus un omagiu celor doi.

Vlad BILETCI, PRESEDINTE ODIP: ”Aceasta este o zi grava, neagra, de doliu. 00:40 Ion si Doina sunt sovistea, sunt lacrima Basarabiei, sunt ceea ce avem si am avut pe acest pamant. Daca ar fi fost fii unirea era de mult facuta.”

Boris Spataru, prieten cu Doina si Ion aldea Teodorovici, spune ca an de an rupe un buchet de trandafiri din gradina casei sale si-l aduce la mormant in aceasta zi, care a devenit pentru el una neagra.

Boris SPATARU, PRIETEN: ”Ma stiam personal si cu Doina si cu Ion. Am inceput din anii 90 sa fim un fel de patrioti a tarii noatre, a limbii romana. Credeam ca impreuna o sa ajungem departe, ce facem noi acum?”

Sa-i pomeneasca pe cei doi au venit si simpli admiratori, care au crescut cu cantecele “Reaprinde-ti candela”, “Pentru ea” sau “Casa parinteasca”. Unii s-au invoit de la munca pentru a putea veni la cimitir.

”Sunt prezenta desi sunt la serviciu sincer sa va spun. 00:50 De fiecare data cand ascult opera muzicala ma emotionez si ma simt mai curajoasa, mai romanca.”

”Am venit cu David pentru ca vreau ca si el sa stie istoria. 26 de ani ei ne lipsesc noua, ne lipsesc mult.”

Muzica Doinei si a lui Ion Aldea Teodorovici a rasunat astazi si in troleibuzele din capitala.







"-Cunosteti ce muzica se aunde pe fundal, muzica cui? -A lui Ion si Doina Teodorovici. -Cunoasteti motivul pentru care…? -Zilele acestea stiu ca au decedat.”

”In 1992 ei au decedat, 30 octombrie. Ei au fost militanti pentru eliberare, limba, pentru unirea neamului romanesc.”

Iar la scoala profesionala numarul 2 din capitala elevii au ascultat cantecele celor doi artisti in pauze, iar cei mai creativi au facut si gazete de perete.

In noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992, in jurul orei 2.30, masina in care era cuplul Doina si Ion Aldea-Teodorovici s-a rasturnat intr-o curba la 49 km de Bucuresti, izbindu-se de copaci. In urma accidentului rutier cei doi artisti au decedat. Dosarul mortii cuplului Aldea-Teodorovici a fost unul controversat, lasand loc speculatiilor privind circumstantele in care s-a petrecut accidentul.

In urma tragediei soferul masinii si pasagerul din dreapta acestuia au supravietuit. Doina era insarcinata si astepta o fetita. Artistii l-au lasat orfan pe fiul lor, Cristi care a continuat activitatea muzicala a parintilor.