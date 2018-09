Cu lacrimi in ochi, fiica unuia dintre directorii de la Orizont, expulzati din Moldova: "Eliberati-mi tatal". Tanara spune ca tatal ei a fost luat de catre SIS sub privirile ei: "Am strigat, am alergat dupa el, ne-au impins si au plecat" - VIDEO

Adolescenta spune ca tatal ei a fost luat de catre trei persoane chiar sub privirile ei si a surorii sale.

ADOLESCENTA, FIICA UNUIA DINTRE CEI SAPTE CETATENI TURCI EXPULZATI: "Tatal meu nu este terorist, va rog sa-l eliberati pe el. Dimineata cand am vrut sa plecam cu familia la scoala, a venit o masina mare, l-au luat pe tatal meu si l-au pus in masina. Noi am strigat, am alergat dupa el. Ei nu ne-au dat voie, pe urma sora a vrut sa plece cu tata, insa au luat-o si au impins-o de in masina. Noi, greu, dar am reusit sa nu le dam voie sa plece cu sora mea.

Dupa asta, au inchis usa si au plecat. Acum nu mai stim nimic de el.

Nimeni nu s-a prezentat, erau trei persoane, barbati, l-au luat si s-au dus. Nu au spus nimic, nu au prezentat nimic."

Zeci de persoane, printre care parinti cu copii au protestat ieri pe aeroportul de la Chisinau dupa ce sapte persoane de la conducerea liceului moldo-turc Orizont au fost declarate indizerabile si au fost expulzate din Moldova de catre ofiterii SIS.