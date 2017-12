Cu listele pregatite in ajun de revelion, oamenii transforma pietele in adevarate furnicare. La Piata Centrala nu ai unde calca, cozi s-au format mai ca la fiecare taraba. Ce spun oamenii despre preturi - VIDEO

Ca un mare furnicar - asa a aratat astazi piata centrala, asta desi afara a plouat cu galeata. Moldovenii au cumparat tot ce le-a cazut sub mana. O batalie mare s-a dat la muraturi.

“- Astazi ce ati cumparat? -Legume, fructe inca nu am luat, nu am reusit. Acum am luat muraturi pentru sarmale, apoi mai vedem ce mai este.”

“Carne la gratar o sa facem, sarmale. Anul Noul il intalnim cu frigarui. Astazi am cumparat cam tot ce trebuie.“

“Ce trebuie sa mai cumparati? -Asa niste maruntisuri.“

Cele mai stufoase cozi s-au fortma la fructe si legume. Comerciantii au spus ca nu au umblat la preturi, in ajund de revelion.

”Ce mai aveti de cumparat? Aproape tot, in ultima zi face tot.”

Pe langa alimente si-au facut loc si jucariile pentru brad.

“Ce ati pus in cutie? Am pus vreo cateva conuri, stelute. “

Piata Centrala va fi deschisa maine si poimaine, pe 1 ianuarie comerciantii vor sta acasa.