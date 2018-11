Cu lovituri de ciocan si zgomot de bormasina, locuitorii unui bloc de pe strada Dimo s-au trezit ca nu mai au acces in parcul de alaturi.La cativa metri de casa lor se va inalta o constructie cu noua etaje - VIDEO

" Au venit oameni care distrug toata zona verde. Nu putem face nimic, instaleaza un gard pentru a incepe o constructie. Va rog, veniti si salvati"

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “In doar cateva ore, zona a fost incercuita cu un gard inalt de peste doi metri. In scurt timp in spatele acestuia se va construi un bloc cu noua etaje.”

Martorii spun ca dimineata, firma de constructii a adus in jur de 100 de persoane, printre ei fiind muncitori, dar si tineri care nu pareau sa fi venit la constructie, dar si si angajatii unei companii de paza.

"In jur de 100 de persoane au venit si foarte repede au inceput sa actioneze. Oamenii striga, plang. E ca un razboi. Ce se intampla in acest oras? "

”-Se instaleaza un gard, ce se pazeste aici? -Nu pazesc eu ce se instaleaza. -Dar ati fost trimis sa pazici ce? -Nu, noi doar ne plimbam.”

" Ca sa poata instala gardul au adus cu masina copii de 15 ani. Veneau muncitorii, puneau gardul si ei pazeau ca noi sa nu ne apropiem.”

Locuitorii care isi au apartamentele in blocul de alaturi sunt revoltati. Spun ca au aflat de constructie acum un an, intamplator, iar autoritatile locale nu le-au cerut acordul.

”Am obtinut o informatie la o expozitie ca pe locul dat se vand apartamente. Ne-am adresat atunci la consiliul municipal si mi s-a spus ca este o decizie, dar nu e legala si o inainteaza pentru a fi anualata.”

“Luptam de doi ani cu aceasta constructie. 01:00 Pretura ar fi trebuit sa faca niste consultatii publice. Cu noi nu a vorbit nimeni. Se comporta ca si cu niste delincventi.”

Oamenii se intreaba cat de sigura este constructia, intrucat spun ei, apele subterane sunt la o adancime mica. Iar distanta dintre cele doua constructii ar fi de aproximativ 27 de metri, asa ca masina pompierilor nu ar putea patrunde acolo in caz de incendiu.

”E clar ca ne vom sufoca de la praf, dar aici sunt multe probleme cu apele subterane. Ne facem griji. Intr-un anumit moment cladirea pur si simplu de va darama.”

”E o drama, ne lipsesc de toate conditiile de viata: soare, aer. Daca copacii vor fi scosi pamantul va pluti, nimeni nu vrea sa auda. Se petrece o epidemie a constructiilor, dar daca pentru o infectie este tratament, pentru aceasta epidemie tratament inca nu este.”

Reprezentantii firmei ne-au spus ca au actele in regula, iar in aceasta seara au inceput sa taie copacii, pentru a pregati terenul pe care va fi ridicat imobilul. Si vicepretorul sectorului Rascani spune ca firma respectiva lucreaza acolo legal.

Roman ANDRIES, VICEPRETORUL SECTORULUI RISCANI: -”Este un teren municipal, transmis in arenda in 2016, in baza caruia a fost eliberata autorizatie de constructie.”Li s-a acordat termen de incepere a lucrarilor sase luni de zile, pana pe 26 iulie 2018. Pe data de 11 iulie au depus declaratie privind inceperea lucrarilor. Dumnealor s-au incadrat in sase luni de zile.” De facto, gardul abia acum se instaleaza.”

Oamenii solicita ca autoritatile locale sa reexamineze autorizatia de constructie. Joi, la sedinta Consiliului Municipal, ar urma sa se ia o decizie in acest sens.