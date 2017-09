Cu mainile murdare si in praf - asa curata nucile vanzatorii pe strazile capitalei. Ce spun medicii - VIDEO

Cu mainile murdare si in praf, asa curata nucile vanzatorii, care au impanzit in aceste zile orasul. Oamenii par sa nu le pese si cumpara miezul fraged ca pe painea calda. Medicii insa ne avertizeaza ca nucile pot deveni toxice daca sunt pastrate in conditii insalubre si nu stim de unde sunt culese, avand in vedere ca arborii absorb gazele de esapament.