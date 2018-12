Pomul de Craciun de la Orhei a fost inaugurat cu mare fast. Ilan Sor a facut baie de multime si le-a promis orheienilor marea si sarea: "O sa aveti cadouri si surprize in fiecare zi" - VIDEO

Pomul de Craciun de la Orhei are o inaltime de 24 de metri si este artificial. Potrivit reprezentantilor primariei, bradul a fost impodobit cu zeci de km de luminite. Pentru a vedea cum acestea se vor aprinde, ieri, in centrul orasului s-au adunat sute de oameni.

La un moment dat, multimea s-a dispersat, ca prin mijloc sa treaca parada lui Mos Craciun. Ulterior pe scena instalata langa brad, in ropote de aplauze, a urcat primarul de Orhei.

Ilan Sor si-a inceput mesajul de felicitare catre orheeni in limba romana, insa dupa cateva cuvinte citite de pe foaie, a inceput sa vorbeasca in limba rusa. Ca de fiecare data, primarul s-a lansat in promisiuni, care mai de care.

Ilan SHOR, PRIMARUL DIN ORHEI: "Cu ocazia sarbatorilor de iarna, va promit ca o sa aveti parte de surprize si cadouri in fiecare zi. In curand noi vom muta definitiv capitala tarii noastre aici la Orhei.“

Ulterior, primarul de Orhei, condamnat la inchisoare in dosarul fraudelor de la BEM a facut baie de multime si s-a pupat cu cei veniti la sarbatoare, in timp ce actorii deghizati in Mosi Craciun imparteau cadouri.

Nici de aceasta data Ilan Sor nu a raspuns la intrebarile jurnalistilor. Cei adunati in centrul orasului s-au bucurat de sarbatoare si spun ca nu prea le pasa de unde a luat Sor bani pentru a o organiza.

“Din salariul lui“

“De la el din buzunar“

Cel mai mult s-au bucurat de sarbatoare cei mici, care insa ne-au spus ca le lipseste ceva.

Ilan Sor a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare de prima instanta, fiind invinuit ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spalat apoi prin firme off-shore. El se declara nevinovat. Primarul de Orhei se va afla sub control judiciar pana cand se va pronunta Curtea de Apel Cahul.