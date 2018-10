Cu masa intinsa si petale de trandafir imprastiate pe carosabil, democratii au inaugurat o bucata de drum in Sofia. In semn de multumire, cativa copii au alergat pe acolo si le-au spus cuvinte invatate pe de rost - VIDEO

Cu masa intinsa si petale de trandafir imprastiate pe carosabil, cativa democrati au inaugurat o bucata de drum in satul Sofia din Drochia. Portiunea reparata are mai putin de un kilometru, dar ceremonia a fost plina de fast. In semn de multumire, cativa copii au alergat pe acolo si le-au spus democtratilor cuvintele invatate pe de rost.