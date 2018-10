Cu melodii sovietice si drapele rosii. Cum au sarbatorit comunistii 25 de ani de la fondare partidului. "PCRM va exista in veci"- spune Vladimir Voronin, care a tinut un discurs de aproape o ora si jumatate

Cu melodii sovietice si drapele rosii, Partidul Comunistilor a sarbatorit 25 de ani de la fondare. Liderul formatiunii a fost in centrul atentiei si a tinut un discurs de aproape o ora si jumatate. PCRM va exista in veci, a spus Vladimir Voronin, care a anuntat astazi ca la alegerile parlamentare vor fi candidati comunisti in toate circumscriptiile.