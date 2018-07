Cu miros de vopsea si fara profesori. Asa ar putea fi intampinati la inceput de an elevii din mai multe scoli din capitala. Responsabilii din educatie au anuntat ca in unele institutii lucrarile de reparatie abia au inceput - VIDEO

Cu miros de vopsea si fara profesori, ar putea fi intampinati la inceput de an elevii din mai multe scoli din capitala. Astazi la o sedinta la primarie, responsabili din educatie au anuntat ca in unele institutii lucrarile de reparatie abia au inceput si nu se stie daca se vor termina pana la 1 septembrie. S-a ajuns in aceasta situatie din cauza ca la licitatiile organizate de cei de la achiiztii publice nu participa nici o firma.