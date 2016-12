Cu mobilier nou, conditii bune, dar...fara apa calda. Au fost renovate sectiile de internare de la Spitalul de Boli Contagioase pentru copii - VIDEO

In cele 5 sectii de internare, au aparut utilaje noi, iar saloanele s-au schimbat la fata. Doar ca micutii vor sta in continuare fara apa calda.

“E cald sunt conditii bune,este unde de dormit. Unica ce ma deranjeaza ca nu e apa calda, adica ea poate si este, dar o inchide.”

“Conditiile sunt mai bune in comparatie cu anii trecuti. E reparatie, curat bine peste tot.”



“Daca comparam ceva timp in urma sunt destul de bune///Daca ceva am auzit ca e problema apei calde e cam cu intrerupere in rest conditiile sunt faine.”

Potrivit sefei spitalului, apa este incalzita cu ajutorul boilerului, insa este foarte putina si nu ajunge in toate saloanele. Acest lucru ar urma sa se schimbe in primavara.



Mihai MOLDOVANU, SEF DIRECTIE SANATATE: “Speram ca pana in primavara sa gasim toate posibilitatile ca sa dispunem si de apa calda integral pe institutie.”

Ludmila BIRCA, DIRECTOR IMSP: “Reteaua este gata sa primim apa calda, dar au mai ramas cateva chestii tehnice la cazangerie si cred ca la anul viitor o sa avem apa noastra proprie fiindca apa din sistemul orasenesc este foarte scumpa si spitalul nu poate sa-si permita.”

De acum incolo, micutii vor sta separat. Nici macar nu vor manca impreuna.

Ludmila BIRCA, DIRECTOR IMSP: “Daca este scarlatina atunci tot salonul are scarlatina. Noi mai avem si glasfandrele astea care permit ca izolarea sa fie mai eficienta, mancarea copiilor le aduce asistenta emdicala in fiecare salon.”

Diana VLAD,MEDIC INFECTIONIST IMSP: “Imbunatatirea conditiilor sporeste satisfactia pacientului, ceea ce pentru lucratorul medical este un foarte mare avantaj deoarece cand pacientul este satisfacut si lucrul merge intr-un mod mai lejer.”

La 4 milioane de lei se ridica suma investitiilor, bani alocati de municipalitate. Si totusi, pentru ca intreg spitalul sa capete o noua infatisare a fost de nevoie de 13 milioane. Anual, in acest spital sunt tratati in jur de 5 mii de micuti.